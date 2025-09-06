Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00 - Real.gr

\u039c\u03b5 \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u0395\u039b\u0391\u03a3 \u03bf \u03c3\u03c4\u03b1\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039c\u03b5\u03c4\u03c1\u03cc \u03a3\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03ba\u03bb\u03b5\u03af\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03a3\u03ac\u03b2\u03b2\u03b1\u03c4\u03bf 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 4 \u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03c3\u03c5\u03c1\u03bc\u03bf\u03af \u03b8\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ad\u03c1\u03c7\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bd \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03bf\u03cd\u03bd \u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b7.\r\n\r\n