Quantcast
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00 - Real.gr
real player

Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00

14:06, 06/09/2025
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved