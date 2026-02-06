Κλειστές δύο λωρίδες στην Αθηνών – Λαμίας λόγω ανατροπής φορτηγού στον Αυλώνα - Real.gr

Ουρές χιλιομέτρων για τους οδηγούς.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αθηνών – Λαμίας λόγω ανατροπής φορτηγού που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Το περιστατικό συνέβη στο 54χλμ. της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αυλώνα, όταν μετά από τροχαίο ατύχημα ένα φορτηγό ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα κυκλοφορίας, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει μεγάλη ουρά με τα οχήματά τους.

Δείτε live την κίνηση