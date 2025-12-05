Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο - Real.gr

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλη τη νύχτα την Αττική και σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Στο σημείο έχει προκληθεί κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και της Περιφέρειας, προσπαθούν με γερανούς να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα χώματα και τις πέτρες από το οδόστρωμα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Παράλληλα η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο διότι δεν γίνεται εκτροπή στην παλαιά Εθνική καθώς στο ύψος της Νέας Περάμου υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων.