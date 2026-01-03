Κλειστή η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας λόγω των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων - Real.gr

\u039a\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u03bf\u03b4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03be\u03cd \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03cc\u03bc\u03b2\u03c9\u03bd \u0393\u03bb\u03b1\u03cd\u03ba\u03bf\u03c5 - \u039a1 \u03bb\u03b9\u03bc\u03ac\u03bd\u03b9 \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2, \u03bb\u03cc\u03b3\u03c9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b9\u03bd\u03b7\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03b1\u03b3\u03c1\u03bf\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03c4\u03b7\u03bd\u03bf\u03c4\u03c1\u03cc\u03c6\u03c9\u03bd.\r\n\r\n\u0397 \u03ba\u03c5\u03ba\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b5\u03be\u03ac\u03b3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c3\u03c9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03b4\u03b9\u03ba\u03c4\u03cd\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2.