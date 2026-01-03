Κλειστή η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας λόγω των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων - Real.gr

Quantcast
14:43, 03/01/2026
Κλειστή είναι η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας μεταξύ των κόμβων Γλαύκου – Κ1 λιμάνι Πάτρας, λόγω των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου της Πάτρας.

