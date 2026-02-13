Quantcast
Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης – Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος - Real.gr
real player

Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης – Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος

08:44, 13/02/2026
Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης – Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος

Σύνοψη από το

  • Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην παλαιά Εθνική Οδό Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης, με τα σκαπτικά μηχανήματα να προσπαθούν να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα.
  • Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, η Ήπειρος έχει ουσιαστικά αποκοπεί στα δύο από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
  • Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλό είναι, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία.
Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας λόγω μεγάλης κατολίσθησης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα, ενώ το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, τώρα και η Ήπειρος, με τη νέα κατολίσθηση, έχει ουσιαστικά αποκοπεί στα δύο από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλό είναι, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤnews:

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε πανεπιστήμιο

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε πανεπιστήμιο

09:19 13/02
Ξεκινά σήμερα η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου - Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Σταύρος Παπασταύρου

Ξεκινά σήμερα η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου - Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Σταύρος Παπασταύρου

09:09 13/02
Μπαρτζώκας: Nα μη βάζουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ίδιο πλαίσιο

Μπαρτζώκας: Nα μη βάζουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ίδιο πλαίσιο

09:00 13/02
Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό - Τραυματίες στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ από ουκρανικό χτύπημα

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό - Τραυματίες στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ από ουκρανικό χτύπημα

09:00 13/02
Το λάθος που κάνουν οι 9 στους 10 στο πρώτο ραντεβού

Το λάθος που κάνουν οι 9 στους 10 στο πρώτο ραντεβού

08:45 13/02
Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης – Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος

Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης – Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος

08:44 13/02
Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

08:30 13/02
Βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις

Βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις

08:26 13/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved