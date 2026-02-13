Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης – Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος - Real.gr

Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας λόγω μεγάλης κατολίσθησης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα, ενώ το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, τώρα και η Ήπειρος, με τη νέα κατολίσθηση, έχει ουσιαστικά αποκοπεί στα δύο από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλό είναι, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤnews: