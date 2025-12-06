Κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι λόγω πτώσης βράχων - Real.gr

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής Δαφνί, στο Ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Χαϊδαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις συγκεκριμένες λωρίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.

Παράλληλα ενισχύθηκαν οι περιπολίες στην περιοχή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ατυχημάτων και της δημιουργίας μεγαλύτερης συμφόρησης.

Η πτώση βράχων προκαλεί επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία, καθώς το συγκεκριμένο σημείο της Λεωφόρου Αθηνών είναι από τα πιο πολυσύχναστα στη διαδρομή προς την πρωτεύουσα, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής. Παράλληλα, το οδόστρωμα χρειάζεται εκτεταμένες εργασίες για να αποκατασταθεί πλήρως η ασφαλής κυκλοφορία.

Η αστυνομία προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την περιοχή του Χαϊδαρίου και καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπομονή, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας αναμένονται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.