Κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης - Real.gr

\u0388\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c1\u03b9\u03bd\u03ac \u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03af \u03c4\u03b7\u03c2 \u0393\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ae\u03c2 2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039c\u03b5\u03c4\u03c1\u03cc \u0394\u03ac\u03c6\u03bd\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u0386\u03b3. \u0394\u03b7\u03bc\u03ae\u03c4\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03bb\u03cc\u03b3\u03c9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b2\u03bb\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b7\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03b4\u03cc\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0393\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ae\u03c2.\r\n\r\n\u03a3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a3\u03a4\u0391\u03a3\u03a5, \u03b7 \u03ba\u03c5\u03ba\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b5\u03be\u03ac\u03b3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u0391\u03bd\u03b8\u03bf\u03cd\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7- \u0386\u03b3. \u0399\u03c9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u0395\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc- \u0397\u03bb\u03b9\u03bf\u03cd\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7.