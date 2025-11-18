Κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης - Real.gr

Quantcast
Κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

07:37, 18/11/2025
Έκλεισαν προσωρινά οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Δάφνη και Άγ. Δημήτριος λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη- Άγ. Ιωάννης και Ελληνικό- Ηλιούπολη.

