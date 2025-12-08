Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία - Real.gr

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα του Μόρνου, όπου ήδη πραγματοποίησαν τον πρώτο συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου προχώρησαν σε μπλόκο στη γέφυρα του Ευήνου, όπου και εκεί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου σε καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου προγραμματίζουν για σήμερα το πρωί στις 11:00 συγκέντρωση στην περιοχή Κουρλαμπά και στη συνέχεια αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.