Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Μπλόκα σε Ε65 και ΠΑΘΕ - Real.gr

Στα δύο «κόπηκε» από το μεσημέρι της Κυριακής η Ελλάδα καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κόμβο της Νίκαιας, προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Στα δύο μπλόκα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800 τρακτέρ και το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται νέα συνέλευση.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο –ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά– ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.

Στην Κεντρική Μακεδονία μπλόκο αναμένεται και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο σημείο των Μαλγάρων. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αγρότες στην πλατεία και αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 10 το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πρόθεση για νέο αποκλεισμό χωρίς ωστόσο να αποκλείεται οι αγρότες να κινηθούν από την Επανομή – Χαλκιδική, φτάνοντας ενδεχομένως στον κόμβο του αεροδρομίου, γνωστό ως «Πράσινα Φανάρια».

Τρακτέρ και κλούβες των ΜΑΤ στα μπλόκα

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμούς έτσι ώστε να μην μπορέσουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες στη Λάρισα, στη Νίκαια και στον Κάμπο να φτάσουν στην Εθνική Οδό. Προσπάθησαν μάλιστα με τα τρακτέρ να σπρώξουν τις κλούβες των ΜΑΤ που είχαν στηθεί και στα δύο αυτά μπλόκα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση δακρυγόνων και χημικών.

Τα επεισόδια προκάλεσα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, δυο αγροτών και δυο αστυνομικών.

Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα ως τις 5 Δεκεμβρίου

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν το απόγευμα νέα συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίαςυπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που όπως αποφασίστηκε θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.