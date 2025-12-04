Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στα μπλόκα - Real.gr

Εντείνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν.

Με αιχμή τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, όπου η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί, τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Στο Κιάτο σημειώθηκαν επεισόδια με την αστυνομία και χρήση χημικών.

Οι αγρότες στη Νίκαια αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την Κυριακή, ενισχύοντας τα μπλόκα και προετοιμάζοντας νέες δράσεις.

Καλπάκι

Ο δρόμος στο Καλπάκι άνοιξε πλήρως λίγο μετά τις 22:00. Οι αγρότες είχαν κρατήσει το σημείο κλειστό για αρκετές ώρες και το συντονιστικό τους αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις τους.

Διόδια Μαλγάρων

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έκλεισαν για περίπου μία ώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους.

Μπλόκο Νίκαιας Λάρισας

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται συγκέντρωση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για την εκδίκαση των δύο συλληφθέντων από τα επεισόδια της Κυριακής.

Προμαχώνας

Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια. Την Πέμπτη στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο. Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν την κινητοποίηση.

Ε-65 στην Καρδίτσα

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα. Αύριο αντιπροσωπεία θα παραστεί στη δίκη των συλληφθέντων στη Λάρισα, ενώ για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή των τρακτέρ να εξαρτάται από τον καιρό.

Δυτική Ελλάδα – Πάτρα – Πύργος

Στην παλαιά εθνική Πατρών–Πύργου στήθηκε νέο μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου περίπου 35 τρακτέρ έκλεισαν τον δρόμο για μία ώρα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Ερύμανθο, Αιγιάλεια, Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συνεδριάσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής.

Κιάτο

Στο Κιάτο επικράτησε ένταση όταν περίπου 200 αγρότες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και ο δρόμος έμεινε κλειστός για περίπου μία ώρα.

Εύζωνοι

Μετά τις 21:30 άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι αγρότες επέτρεπαν ούτως ή άλλως τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το μπλόκο, το οποίο είχε στηθεί την 1η Δεκεμβρίου, ενισχύεται καθημερινά και αύριο αναμένονται επιπλέον τρακτέρ από τα Γιαννιτσά.