Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Σε εξέλιξη νέα μπλόκα - Real.gr

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες στη χώρα, αποφάσεις λαμβάνονται σήμερα στη Νίκαια της Λάρισας. Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

«Ήρθαμε για να μείνουμε» επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο οι αγρότες στα μπλόκα σε εθνικές, επαρχιακές οδούς και τελωνεία, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για λύσεις στα βασικά τους προβλήματα που είναι οι αποζημιώσεις, η ευλογιά, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και η εξομάλυνση των πληρωμών αναφορικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Έκλεισε η παλαιά Εθνική οδός στη Γέφυρα Εύηνου από τα τρακτέρ, αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, όπως και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα και στην Ξάνθη. Παράλληλα συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί των τελωνείων και των μεθοριακών σταθμών. Αποκλεισμένο έως τις 16:00 το τελωνείο Προμαχώνα για τα φορτηγά.

Ιωάννινα: Κλειστός από αγρότες, ο κόμβος του αεροδρομίου

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιούν από τις 12:00 το μεσημέρι οι αγρότες των Ιωαννίνων, οι οποίοι από κάθε γωνιά του νομού κατέβηκαν στο αεροδρόμιο, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα.

Αυτή την ώρα έχουν κλείσει στον κόμβο του αεροδρομίου και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ αναμένεται να κάνουν σύσκεψη οι εκπρόσωποι των συλλόγων τους για να αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση και ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι από τη Ζίτσα, το Πωγώνι, την Δωδώνη, την Κόνιτσα. Της φάλλαγας των τρακτέρ προηγήθηκε πορεία πολιτών και φορέων.

Ο κόμβος του αεροδρομίου είναι στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς, στον οδικό άξονα που οδηγεί στην πύλη εισόδου Ελλάδας-Αλβανίας. Ο αποκλεισμός του κόμβου θα διαρκέσει τρεις ώρες ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμτήριους δρόμους.

Στα Χανιά το μεσημέρι θα γίνει διακοπή στην κυκλοφορία επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, για μισή ώρα, μεταξύ 14:00-14:30 και θα συσταθεί 48ωρο μπλόκο στο σημείο.

Παράλληλα αποφάσισαν για αύριο Δευτέρα να ενισχυθεί και στηριχθεί η κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ώστε να ακουστούν όπως υποστηρίζει η Ένωση τους, τα αιτήματα τους που μεταξύ άλλων, αφορούν τον οικονομικό εγκλωβισμό τους από επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιιοιηκητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.

Τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στη σύσκεψη των αγροτών στον θεσσαλικό κάμπο στο μπλόκο της Νίκαιας και αύριο Δευτέρα στις 3 μετά το μεσημέρι στη σύσκεψη των αγροτών της κεντρικής Μακεδονίας, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Σήμερα Κυριακή στο μεγαλύτερο μπλόκο, αυτό της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί συνέλευση, όπου θα συζητηθούν μορφές δράσης, όπως συμβολικοί αποκλεισμοί σε παρακαμπτήριους δρόμους ή άλλες παρεμβάσεις που θα αποφασιστούν από τους ίδιους τους αγρότες και θα ληφθούν αποφάσεις. Υπενθυμίζεται πως στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, βρίσκονται 4.000 τρακτέρ. Στο σημείο κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι αγρότες της Μαγνησίας, ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, σε μια νέα δυναμική ενέργεια που προστίθεται στο μπλόκο των Μικροθηβών στην Εθνική Οδό, το οποίο παραμένει σε ισχύ. Οι αγρότες από το Πήλιο, τη Νέα Αγχίαλο και τον Αλμυρό θα έχουν σήμερα στις 11 το πρωί συνάντηση με τον λιμενάρχη Βόλου για να προχωρήσουν έπειτα από συνεννόηση στον αποκλεισμό του. Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου βρίσκονται στον κόμβο των Μικροθηβών. H παρακαμπτήριος οδός που ακολουθούν οι οδηγοί είναι μόλις 500 μέτρων και μετά εισέρχονται κανονικά στην ΠΑΘΕ. Σήμερα αναμένεται ενίσχυση συμβολικά για κάποιες ώρες από αγρότες και από την περιοχή του Πηλίου.

Και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.

Ήπειρος – Κινητοποιήσεις και σύσκεψη των αγροτών

Αποκλεισμένος είναι ο κόμβος στο Καλπάκι. Αυτήν την ώρα γίνεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας. Στην συνέχεια, πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στον κόμβο του θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στο άλλο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται.

Σκληραίνουν τη στάση τους και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχωρώντας λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη γέφυρα του Ευήνου.

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας.

Η Ιονία Οδός είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Μακεδονία – Αποκλεισμοί στην Εγνατία

Ενισχύονται καθημερινά και τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Νωρίτερα έκλεισαν την Εγνατία επ’ αόριστον οι αγρότες της Ξάνθης στο ύψος του Κόμβου Βαφέικων. Μέχρι νεότερης απόφασής τους, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται είτε δια της παλαιάς εθνικής οδού (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο οι οδηγοί μπορούν να επανέλθουν στον αυτοκινητόδρομο.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στήνοντας ένα κοινό αγροτικό μπλόκο στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, στην Κοζάνη, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025.

Στον Λαγκαδά στήθηκε νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την Δευτέρα ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στην Ημαθία, κλειστό είναι το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο Κουλούρας, αλλά χωρίς να γίνονται αποκλεισμοί.

Μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην Κοζάνη, στη διασταύρωση Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, υπάρχει πλέον μπλόκο με τρακτέρ από Γρεβενά, Καστοριά, Βόΐο και Κοζάνη, Εορδαία και Φλώρινα.

Στην Πιερία,υπάρχει αγροτικό μπλόκο στην είσοδο του Αιγινίου.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών.

Τελωνεία – Κλειστός ο Προμαχώνας

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς πραγματοποιώντας ολιγόωρους αποκλεισμούς καθημερινά για τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 16:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ο αποκλεισμός του τελωνείου μόνο για τα φορτηγά ξεκίνησε στις 11:45 και ήδη άρχισε να δημιουργείται ουρά χιλιομέτρων από νταλίκες και εντός Ελληνικού αλλά και Βουλγαρικού εδάφους αν και σήμερα Κυριακή η διέλευση φορτηγών από τον Προμαχώνα δεν είναι η ίδια όπως τις καθημερινές. Θα λήξει στις 16:00.

Στο τελωνείο Κήπων η κατάσταση είναι ήρεμη και το μεσημέρι αναμένεται να διανεμηθεί φαγητό στους οδηγούς φορτηγών που βρίσκονται εκεί.

Στερεά Ελλάδα

Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου, προχώρησαν χθες οι αγρότες της Φθιώτιδας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

Στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός, ενώ για σήμερα προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Πελοπόννησος

Στην Κάτω Αχαΐα υπάρχει ενα μπλόκο, ένα στου Κουρλαμπά από αγρότες και κτηνοτρόφους του Ερυμάνθου και στη Γέφυρα Σελινούντα στην Αιγιάλεια.

Σε αποκλεισμό του κόμβου Πύργου, προχώρησαν πάλι χθες για κάποιες ώρες οι αγρότες της Ηλείας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Στον κύκλο των κινητοποιήσεων μπαίνει τη Δευτέρα και η Λέσβος, με αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης, όπως και η Κρήτη με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό των λιμανιών και των αεροδρομίων του νησιού. Σήμερα στα Χανιά θα γίνει διακοπή στην κυκλοφορία επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, για μισή ώρα, μεταξύ 14:00-14:30, ενώ θα συσταθεί μπλόκο στο σημείο, που θα παραμείνει για τουλάχιστον 48 ώρες.