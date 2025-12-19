Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι παραγωγοί στη Δυτική Μακεδονία – Σήμερα αποκλεισμός στον κόμβο Φιλώτα με τη συμμετοχή ιδιοκτητών ταξί - Real.gr

Σύνοψη από το
- Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.
Παράλληλα, αποφάσισαν τα πλευρικά διόδια να παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται ελεύθερα χωρίς καταβολή διοδίων.
Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών κατά τις ώρες του αποκλεισμού διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς από αγρότες αλλά και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.
Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδαίας και τη Νότια Λεκάνη Βεγορίτιδας, καθώς και από τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Αμυνταίου, προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ. Στη σημερινή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους.