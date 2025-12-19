Quantcast
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι παραγωγοί στη Δυτική Μακεδονία – Σήμερα αποκλεισμός στον κόμβο Φιλώτα με τη συμμετοχή ιδιοκτητών ταξί - Real.gr
real player

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι παραγωγοί στη Δυτική Μακεδονία – Σήμερα αποκλεισμός στον κόμβο Φιλώτα με τη συμμετοχή ιδιοκτητών ταξί

10:42, 19/12/2025
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι παραγωγοί στη Δυτική Μακεδονία – Σήμερα αποκλεισμός στον κόμβο Φιλώτα με τη συμμετοχή ιδιοκτητών ταξί

Σύνοψη από το

  • Παράλληλα, οι παραγωγοί αποφάσισαν τα πλευρικά διόδια να παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται ελεύθερα χωρίς καταβολή διοδίων.
  • Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.
  • Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό στον κόμβο Φιλώτα, με τη σημερινή κινητοποίηση να ενισχύεται και από ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους.
Σε δίωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 14.00 για όλα τα φορτηγά, ενώ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους, όπως αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση και στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Παράλληλα, αποφάσισαν τα πλευρικά διόδια να παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται ελεύθερα χωρίς καταβολή διοδίων.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών κατά τις ώρες του αποκλεισμού διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς από αγρότες αλλά και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδαίας και τη Νότια Λεκάνη Βεγορίτιδας, καθώς και από τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Αμυνταίου, προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ. Στη σημερινή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια - Τι αποφάσισαν για τα Χριστούγεννα

Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια - Τι αποφάσισαν για τα Χριστούγεννα

08:29 19/12
Νίκος Παππάς: Ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου, αλλά δεν γρονθοκόπησα κανέναν

Νίκος Παππάς: Ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου, αλλά δεν γρονθοκόπησα κανέναν

11:33 19/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος του στο Kontra24 – Η απάντηση του τραγουδιστή στη μήνυση του 22χρονου

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος του στο Kontra24 – Η απάντηση του τραγουδιστή στη μήνυση του 22χρονου

07:11 19/12
Διαμαντής Καραναστάσης: Ήπια δύο ποτήρια κρασί και μετά δυστυχώς πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι

Διαμαντής Καραναστάσης: Ήπια δύο ποτήρια κρασί και μετά δυστυχώς πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι

09:52 19/12
Τα δάκρυα του εγγονού του Σαββόπουλου: Η έκπληξη στα τελευταία γενέθλια και το τηλεφώνημα λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή

Τα δάκρυα του εγγονού του Σαββόπουλου: Η έκπληξη στα τελευταία γενέθλια και το τηλεφώνημα λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή

10:33 19/12
Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν ήμουν αρκετά γενναία για να το καταγγείλω»

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν ήμουν αρκετά γενναία για να το καταγγείλω»

10:25 19/12
«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

10:29 19/12
Αυτές οι 4 απλές συνήθειες «ξεγελούν» την ηλικία του εγκεφάλου σας

Αυτές οι 4 απλές συνήθειες «ξεγελούν» την ηλικία του εγκεφάλου σας

10:11 19/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved