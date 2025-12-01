Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και Ε65 – «Ήρθαμε για να μείνουμε» - Real.gr

Μπλόκα σε τρία σημεία έχουν στήσει οι αγρότες, με τη οδική ραχοκοκαλιά της χώρας να «κόβεται» στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Ειδικότερα, κλειστή για 2η ημέρα παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριους. Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενίσχυσαν το μπλόκο τους στον κόμβο της Νίκαιας και δήλωσαν έτοιμοι και προετοιμασμένοι να δώσουν σκληρή και πολυήμερη μάχη έως ότου λυθούν τα προβλήματα τους. Σε συντονισμό με τους αγρότες που κινητοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Παράλληλα, συγκέντρωση συμπαράστασης πραγματοποίησαν αγρότες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για τους συναδέλφους τους που θα δικάζονταν στο αυτόφωρο για τα επεισόδια στην Εθνική Οδό. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την επόμενη Πέμπτη όταν και θα γίνει η δίκη τους.

Εν τω μεταξύ, με μια αιφνιδιαστική κίνηση, ομάδα αγροτών πέρασε μέσα από τα χωράφια, κατάφερε να φτάσει στα διόδια Μαλγάρων και να κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Στο ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν. Δημιουργήθηκε μια λωρίδα κυκλοφορίας για να μπορέσουν να περάσουν τα οχήματα αλλά δεν αποφεύχθηκε η ένταση.

Δυναμικό είναι το «παρών» και στο μπλόκο στον Ε65 έξω από την Καρδίτσα, από τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής- Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Αγρότες από την περιοχή του Κιλκίς συγκεντρώθηκαν στο τελωνείο της Δοϊράνης και απέκλεισαν για δύο ώρες τα σύνορα, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Ενισχύεται το μπλόκο της Νίκαιας

Με χειροκροτήματα και επευφημίες άρχισε το απόγευμα της Δευτέρας (01/12) η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, από την οποία αναμένεται να προκύψουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους.

Παράλληλα, υπήρξε κάλεσμα προς τους αγρότες να βρεθούν την προσεχή Πέμπτη έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας όπου θα οδηγηθούν δύο συνάδελφοί τους, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Κυριακής.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι «ήρθαν για να μείνουν» και σημειώνουν ότι στο εν λόγω μπλόκο θα προστεθούν αύριο επιπλέον τρακτέρ, με τον αριθμό τους να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000.

Η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της διαμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει να κλείσουν οι δρόμοι. Την ίδια ώρα, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι «η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο».

Περισσότερα από 1.500 τα τρακτέρ στην Καρδίτσα

Μεγάλο και εξαιρετικά οργανωμένο είναι το μπλόκο των Καρδιτσιωτών, καθώς από την Κυριακή άρχισαν να τοποθετούνται σκηνές και καθίσματα, δείχνοντας να είναι έτοιμοι από καιρό για αυτή τη διαμαρτυρία.

Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς με νέα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα 1.500 και με προοπτική αύξησης του αριθμού και ενίσχυσης των τρακτέρ. Απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, μεταξύ αυτών το κόστος παραγωγής που είναι εξαιρετικά υψηλό, η χαμηλή τιμή των προϊόντων που στο ράφι φτάνουν σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή και βεβαίως σε ότι αφορά την ενίσχυση που δόθηκε, πέραν του ότι οι αγρότες ισχυρίζονται ότι είναι πολύ μικρό το ποσό και δόθηκε καθυστερημένα, διαμαρτύρονται γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό από την ενίσχυση έχει αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς τους για να παρακρατηθεί.

Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

Εκατόν εβδομήντα τρακτέρ βρίσκονται το βράδυ της Δευτέρας επί της Εθνικής Οδού, αμέσως μετά τα διόδια Μαλγάρων. Το ρεύμα εισόδου της Θεσσαλονίκης είναι ανοικτό, όπου οι αγρότες άνοιξαν από νωρίς το απόγευμα ενώ παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και η κυκλοφορία γίνεται με εκτροπή από την έξοδο για Ευζώνους.

Οι αγρότες, περιμένουν τις αποφάσεις της συνεδρίασης που γίνεται στη Νίκαια για να καθορίσουν τη θέση τους, το αν θα παραμείνουν στο σημείο ή όχι.