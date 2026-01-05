Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας - Κλείνει η αερογέφυρα που εξυπηρετεί το ρεύμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη - Real.gr

Σε φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, με τους αγρότες να παραμένουν στο σημείο και να προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα.

Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς οι παρεμβάσεις επηρεάζουν βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων, από το μπλόκο της Νίκαιας σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται διακοπή της κυκλοφορίας στην αερογέφυρα που εξυπηρετεί το ρεύμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

Το απόγευμα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση, προκειμένου να ενημερωθούν από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης στα Μάλγαρα, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα, καθώς και για τον συνολικό σχεδιασμό της επόμενης φάσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί 48ωρο καθολικό «μπλακάουτ» για την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις αγροτικές δράσεις να επεκτείνονται πέρα από τους μέχρι σήμερα γνωστούς κόμβους. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από τη Νίκαια θα κινηθούν προς τα διόδια Μακρυχωρίου, όπου προγραμματίζεται άνοιγμα των μπαρών για χρονικό διάστημα δύο ωρών, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.