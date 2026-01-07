Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: 48ωροι αποκλεισμοί σε διόδια, εθνικές οδούς και τελωνεία - Real.gr

Που θα υπάρξουν αποκλεισμοί από τους αγρότες.

Σε 48ωρο αποκλεισμό στα διόδια των Μαλγάρων, και στις δύο κατευθύνσεις, προχωρούν από αύριο, Πέμπτη, στις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, όπως αποφασίστηκε κατά τη σημερινή γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τελευταίας σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα και εκφράζει τη δυσαρέσκεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Παράλληλα, στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν αύριο στις 11 το πρωί οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Μετά από σύσκεψη που είχαν αργά το απόγευμα, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας.

Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Στις 12 αύριο το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου . Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το Τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Σε 48ωρους αποκλεισμούς προχωρούν από την Πέμπτη παραγωγοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Νίκης και Ευζώνων

Σε 48ωρη κινητοποίηση προχωρούν από αύριο, Πέμπτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις τους ελήφθησαν κατά τις σημερινές γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν από αύριο τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα λαμβάνονται αποφάσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 αύριο έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά αύριο στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται περιοδικά, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά αύριο στις 11:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε σήμερα με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Λαμία: Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων σε 4 μπλόκα της Στερεάς Ελλάδος

Σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και όλων των παρακαμπτηρίων, αποφάσισαν σε συνέλευσή τους οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου. Όπως οι ίδιοι ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις 9:00 το πρωί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας, που θα παραμείνουν στο σημείο όπου έχουν στήσει το μπλόκο και θα προχωρήσουν σε κλείσιμο και των γύρω δρόμων, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας θα προχωρήσουν από αύριο στις 10:00 το πρωί οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως επισημαίνεται, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα ξεκινήσει στις 10:00.

Τέλος, οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου. Παράλληλα, αναμένουν ενίσχυση μέχρι αύριο το μεσημέρι από συναδέλφους τους αγρότες από την Καρδίτσα, οι οποίοι αποφάσισαν να μετακινηθούν, από το μπλόκο που έχουν στήσει εκεί, προς τον Μπράλο, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι να κλείσουν όλους τους παραδρόμους.

Κοζάνη:Αποκλεισμό σε Σιάτιστα και Φιλώτα επί της Εγνατίας οδού αποφάσισαν οι παραγωγοί

Σε 48ωρο αποκλεισμό στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από αύριο στις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή γενική συνέλευση, ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, για αύριο αποφάσισαν και αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ