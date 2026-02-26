Κόκκινος συναγερμός στον Έβρο: Έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο - Real.gr

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι κάτοικοι του Έβρου, καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα χωραφιών έχουν καλυφθεί από νερό, έπειτα από τις συνεχείς ροές υδάτων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Ολονύχτια μάχη με τα νερά έδωσαν οι κάτοικοι σε Δαδιά, Τυχερό, Λάβαρα, Σουφλί και Διδυμότειχο, την ώρα που σε πολλά χωριά του βορείου Έβρου έχουν βυθιστεί δρόμοι, ακόμα και πινακίδες σήμανσης, ενώ η περιφέρεια του Έβρου έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο, ενώ θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων.

Εχουν σπάσει αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές στις δύο χώρες. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ροών προς τον ποταμό Άρδα και σε εξισορρόπηση των υδάτων και στον Έβρο. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, με συνεχείς προσπάθειες αποστράγγισης δρόμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην πλημμυρίσουν τα χωριά.

Κατά την επίσκεψή του στον Έβρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ εντός της τετραετίας για έργα διαχείρισης υδάτων και δημιουργία ταμιευτήρων, ώστε η περιοχή να μην αντιμετωπίζει προβλήματα άρδευσης τους θερινούς μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή έχει δεχθεί πολλαπλά πλήγματα τα τελευταία χρόνια, με φονικές πυρκαγιές στη Δαδιά, προηγούμενες πλημμύρες που έπληξαν 105.000 στρέμματα, θερινή ξηρασία, αλλά και τη νόσο της ευλογιάς που επίσης επηρεάζει την περιοχή.