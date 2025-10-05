Κόλαση φωτιάς στον Άλιμο: Στις φλόγες τέσσερα αυτοκίνητα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στις φλόγες τυλίχτηκαν το πρωί της Κυριακής (5/10) τέσσερα αυτοκίνητα, στον Άλιμο.

Η φωτιά ξεκίνησε από ένα ΙΧ που βρισκόταν εν κινήσει και γρήγορα επεκτάθηκε και στα άλλα τρία που ήταν παρκαρισμένα.

Οι απανωτές εκρήξεις που ακούγονταν σήκωσαν στο πόδι ολόκληρη τη γειτονιά.

«Ακούσαμε δυνατές εκρήξεις και βγαίνοντας στο μπαλκόνι είδαμε τα αυτοκίνητα να καίγονται. Οι φλόγες και ο καπνός είχαν καλύψει τα πάντα…» λέει στο Notia.gr, μία κάτοικος.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ απέκλεισαν την κυκλοφορία ενώ 9 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα, έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, πριν επεκταθεί και σε άλλα αυτοκίνητα. Ο οδηγός του ΙΧ από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς 3 αυτοκίνητα και υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές ένα βανάκι.

Δείτε το βίντεο:



