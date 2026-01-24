Κολωνάκι: Αλεπού εμφανίστηκε στην Πατριάρχου Ιωακείμ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια αλεπού εμφανίστηκε στο Κολωνάκι το βράδυ της Παρασκευής, στην Πατριάρχου Ιωακείμ, αφήνοντας έκπληκτους όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον δρόμο.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, το ζώο φαίνεται εμφανώς ταραγμένο από τα φώτα των αυτοκινήτων. Περνά ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζει γρήγορα τον δρόμο, την ώρα που το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο.

Πέρασε απέναντι και χάθηκε από το σημείο

Αμέσως μετά, η αλεπού συνεχίζει την πορεία της και εξαφανίζεται, χωρίς να είναι γνωστό προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε.

Δείτε το βίντεο:



