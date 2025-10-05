Κολωνάκι: Διέρρηξαν διαμέρισμα και άρπαξαν κοσμήματα και διαμάντια - Real.gr

Μία "κινηματογραφική" διάρρηξη έγινε στο Κολωνάκι με τους δράστες να μπαίνουν από φωταγωγό σε διαμέρισμα και να αρπάζουν και διαμάντια.

Διάρρηξη σημειώθηκε στο Κολωνάκι, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, αφού παραβίασαν παράθυρο φωταγωγού.

Οι διαρρήκτες κατάφεραν να αφαιρέσουν τιμαλφή μεγάλης αξίας, ανάμεσά τους κοσμήματα, ρολόγια, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά, με τη συνολική λεία να εκτιμάται στις 150.000 ευρώ, σύμφωνα με το Mega.

Μέρος των αντικειμένων βρισκόταν σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη των δραστών.