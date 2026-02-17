Κολωνάκι: Μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα, όταν 36χρονη οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε ζημιές σε πέντε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η 36χρονη προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συνολικά πέντε οχήματα υπέστησαν ζημιές από την καραμπόλα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Σε έλεγχο αλκοόλ που υπεβλήθη η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,78 mg/l και η 2η 0,83 mg/l, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Action24.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει, τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.