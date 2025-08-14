Κολωνός: Άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια σε ισόγειο πολυκατοικίας - Real.gr

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Κολωνό.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 5 τα ξημερώματα άγνωστοi δράστες τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό, που αποτελούνταν από 4 γκαζάκια, στην είσοδο του κτηρίου. Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες τόσο στο κτήριο όσο και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο κτήριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ