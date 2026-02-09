«Κομμένη» στα δύο η Πατρών-Τριπόλεως – Αποκλεισμένα τα χωριά και κάτοικοι μεταφέρουν με τα πόδια τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης - Real.gr

Άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί ο δρόμος.

Κομμένη στα δύο είναι πλέον η εθνική οδός Πατρών – Τριπόλεως (“111”), στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη), όπου την Παρασκευή είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια καθίζησης.

Η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο χθες Κυριακή, καθώς το οδόστρωμα υποχώρησε, κι άλλο και πλέον το βάθος της καθίζησης έχει ξεπεράσει τα τρία μέτρα, σε μεγάλο μήκος του δρόμου!

Το tempo24 βρέθηκε στο σημείο και συνομίλησε με κατοίκους που πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση , καθώς έχει κάθε δυνατότητα επικοινωνίας. “Φωνάζαμε καιρό τώρα πως ο δρόμος έχει πρόβλημα, αλλά κανείς δεν άκουμε από τους αρμοδίους”, είπε κάτοικος, που είχε αναγκαστεί να περάσει με τα πόδια από το σημείο της καταλίσθησης, αφήνοντας το όχημά του στην μία πλευρά του δρόμου.

Πλέον για να μετακινηθούν οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών χρειάζεται να στήσουν σκηνικό μεταφοράς …περασμένων αιώνων. Δηλαδή σταματούν στο ένα μέρος και φορτώνονται στην πλάτη τα πράγματά τους, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και με τις τσάντες στα χέρια διέρχονται από εναπομείναν κομμάτι του δρόμου με τα πόδια και εκεί , άλλο μέλος της οικογένειάς τους, ή συγγενής τους αναμένει για να τους μεταφέρει.

“Οδύσσεια” το ταξίδι προς Πάτρα

Όσο για το ταξίδι προς την Πάτρα, αυτό πιά είναι πραγματική οδύσσεια!

Οι κάτοικοι τους πρέπει να κάνουν πολλά χιλιόμετρα μέχρι Καλάβρυτα, να φθάσουν Διακοπτό και μέσω της Εθνικής να μεταβούν στην πρωτεύουσα της Αχαϊας. Πρόβλημα υπάρχει για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν το γάλα που δίνουν κυρίως στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλά χωριά ενώ άγνωστο παραμένει πώς οι εκπαιδευτικοί που διαμένουν στην Πάτρα θα φθάσουν εκεί.