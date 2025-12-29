Κομοτηνή: Αγρότες έριξαν άχυρα, σιτάρι και κοπριά έξω από το γραφείο του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Εικόνες - Real.gr

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες από το μπλόκο της Κομοτηνής.

Μετέφεραν τη διαμαρτυρία τους στην καρδιά της πόλης, ρίχνοντας άχυρα, βαμβάκι, σιτάρι και κοπριά την είσοδο της πολυκατοικίας και τον διάδρομο έξω από το γραφείο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια του τελεσιγράφου «Ή μαζί μας ή παραιτήσου» που είχε αναγραφεί σε πανό πάνω σε τρακτέρ πριν από λίγες ημέρες.

Οι παραγωγοί της περιοχής ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους.