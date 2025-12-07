Κομοτηνή: Μπλόκο αγροτών στην Εγνατία Οδό και διακοπή κυκλοφορίας - Real.gr

Διακόπηκε από τις 11:00 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ξάνθη προς Κομοτηνή.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από την Εθνική Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Πόρτο Λάγος).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Ειδικότερα, πρόκειται για διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου Κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη θα εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη θα διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης