Κομοτηνή: Χειροπέδες σε αλλοδαπό που μετέφερε 21,5 κιλά ηρωίνης - Real.gr

Για εισαγωγή περισσότερων των 21 κιλών ηρωίνης και παράνομη είσοδο στην Ελλάδα, συνελήφθη αλλοδαπός σε δασική, ορεινή περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την εισαγωγή στη χώρα σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης και την περαιτέρω διακίνησή της στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν τον δράστη σε δύσβατη δασική περιοχή της Φλώρινας, να έχει εισέλθει παράνομα στη χώρα, μεταφέροντας 43 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 21,5 κιλών. Κατασχέθηκαν η ποσότητα ηρωίνης και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.