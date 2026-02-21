Κομοτηνή: Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα - Πελάτες βρέθηκαν στο κενό - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης στον οικισμό της Πανδρόσου, στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonirodopis.gr, το δάπεδο τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν οκτώ άτομα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά στο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σημειώνεται, πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε εικόνες από το σημείο: