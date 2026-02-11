Κομοτηνή: Λήστεψε κοσμηματοπωλείο και πέταξε υδροχλωρικό οξύ στην υπάλληλο - Real.gr

Υδροχλωρικό οξύ πέταξε στο πρόσωπο μιας υπαλλήλου κοσμηματοπωλείου στην Κομοτηνή, 43χρονη, η οποία αποπειράθηκε να ληστέψει το κατάστημα, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει σοβαρά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 43χρονη εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής αφαιρώντας από το εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα (φο μπιζού) πλην όμως έγινε αντιληπτή από την 25χρονη υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, πέταξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της.

Άμεσα οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φο μπιζού, βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Σε βάρος της 43χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.