Κομοτηνή: Νεκρός ο αγνοούμενος στην ιρλανδική διάβαση - Real.gr

Νεκρός εντοπίστηκε από την ΕΜΑΚ μεσήλικας ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει τη φουσκωμένη ιρλανδική διάβαση Ηφαίστου, βόρεια της Κομοτηνής, παρότι υπήρχε απαγόρευση από την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει το xronos.gr, η σορός του βρίσκεται ακόμη εντός του οχήματος, το οποίο είναι αδύνατο να απομακρυνθεί από το σημείο, αλλά οι αρχές έχουν διαπιστώσει τον θάνατό του.

Προηγήθηκε επιχείρηση της ΕΜΑΚ, με στόχο την ανεύρεση του οδηγού ο οποίος αγνοούνταν, αφού το όχημά του είχε «βουλιάξει» σε ιρλανδική διάβαση βόρεια της Κομοτηνής.

Παρά τις εκκλήσεις των αρχών, από χθες το βράδυ, για μη διέλευση από τις «φουσκωμένες» ιρλανδικές διαβάσεις, ο οδηγός φέρεται – για αδιευκρίνιστο λόγο – πως υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και να προσπάθησε να περάσει μέσα από την ιρλανδική διάβαση.

Το όχημα σκεπάστηκε εντελώς από το ορμητικό νερό, ενώ η επιχείρηση στο σημείο κρίθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη ακόμη και για τους έμπειρους διασώστες της ΕΜΑΚ.

Στο σημείο βρέθηκαν, επίσης, λοιπές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.