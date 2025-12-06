Κομοτηνή: Σε 24ωρη βάση πλέον το μπλόκο των αγροτών στην Εγνατία Οδό - Real.gr

Quantcast
01:00, 06/12/2025
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους στην Κομοτηνή οι αγρότες της Ροδόπης.

Η τελευταία τους απόφαση αφορά στην επέκταση, επί 24ωρο, του μπλόκου τους επί της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα προς Ξάνθη, λίγα μέτρα μετά τον δυτικό κόμβο εισόδου στην Κομοτηνή.

Έτσι, στο εξής οι οδηγοί θα πρέπει σε 24ωρη βάση να εξέρχονται της Εγνατίας Οδού από το εν λόγω σημείο και να συνεχίζουν προς Ξάνθη είτε δια της παλαιάς εθνικής οδού (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε ανεβαίνοντας ξανά στον αυτοκινητόδρομο από τον επόμενο κόμβο, του Ιάσμου.

Κομοτηνή: Σε 24ωρη βάση πλέον το μπλόκο των αγροτών στην Εγνατία Οδό

Κομοτηνή: Σε 24ωρη βάση πλέον το μπλόκο των αγροτών στην Εγνατία Οδό

01:00 06/12
