Κομοτηνή: Σε 24ωρη βάση πλέον το μπλόκο των αγροτών στην Εγνατία Οδό - Real.gr

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους στην Κομοτηνή οι αγρότες της Ροδόπης.

Η τελευταία τους απόφαση αφορά στην επέκταση, επί 24ωρο, του μπλόκου τους επί της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα προς Ξάνθη, λίγα μέτρα μετά τον δυτικό κόμβο εισόδου στην Κομοτηνή.

Έτσι, στο εξής οι οδηγοί θα πρέπει σε 24ωρη βάση να εξέρχονται της Εγνατίας Οδού από το εν λόγω σημείο και να συνεχίζουν προς Ξάνθη είτε δια της παλαιάς εθνικής οδού (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε ανεβαίνοντας ξανά στον αυτοκινητόδρομο από τον επόμενο κόμβο, του Ιάσμου.