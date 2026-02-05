Κομοτηνή: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση - Real.gr

Quantcast
20:19, 05/02/2026
Κομοτηνή: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση

ΠΗΓΗ: xronos.gr

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή, όπου βρέχει δυνατά από το πρωί.

Στην προσπάθεια του να διασχίσει τη διάβαση φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονται να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών. Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας.

