Κομοτηνή: Υπό κράτηση ο 55χρονος για την υπόθεση δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία - Real.gr

Το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία.

Υπό κράτηση παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών Αρχών, κατηγορούμενος για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία, στο Αμβούργο.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης για να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα των Γερμανών να εκδοθεί στη χώρα τους. Για το ζήτημα της έκδοσης θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ, και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα είχε εκδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο και αφορούσε επτά περιπτώσεις απόπειρας δολιοφθοράς σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία, τα οποία κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της γερμανικής ναυπηγικής επιχείρησης Blohm & Voss, που λειτουργεί στο λιμάνι του Αμβούργου και είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές και ναυπηγικές βάσεις στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία Αμβούργου, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται, εκτός από τον 55χρονο, κι ένας 38χρονος Ρουμάνος (συνελήφθη στη Γερμανία). Από την έρευνα των γερμανικών διωκτικών Αρχών φαίνεται να προκύπτει ότι δύο άνδρες εργάζονταν με συμβάσεις έργου σε τοπική επιχείρηση – όμιλο που, μεταξύ άλλων, προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της επιφανειακής προστασίας και της αντιδιαβρωτικής προστασίας πλοίων.

Στο επίκεντρο των ερευνών των γερμανικών διωκτικών αρχών, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- ένα περιστατικό στις αρχές του 2025, κατά το οποίο 20 κιλά αμμοβολής (υλικό εκτόξευσης) βρέθηκαν μέσα στο μπλοκ του κινητήρα της κορβέτας «Emden». Ένα δεύτερο περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με την κορβέτα «Köln», όπου οι δύο συγκεκριμένοι άνδρες φέρονται, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, να «κατέβασαν» κεντρικό διακόπτη, κόβοντας το ρεύμα. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πράξεις εντοπίστηκαν εγκαίρως και αποτράπηκαν σοβαρές ζημιές στα πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ