Κωνσταντέλλος στον ΑΝΤ1 για τις καταστροφές από την κακοκαιρία: «Ο δρόμος που είχε τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι ένας μικρός δρόμος ή ακόμη καλύτερα είναι ρέμα»» - Real.gr

Για τα προβλήματα που προέκυψαν έπειτα από το πέρασμα της κακοκαιρίας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,

Στο ερώτημα, τι έφταιξε και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια κι αν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα, ο κ. Κωνσταντέλλος απάντησε: «θα πρέπει να ξεκαθαρίσω, ότι ο δρόμος που είχε τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι ένας μικρός δρόμος ή ακόμη καλύτερα είναι ρέμα».

Στην ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου: «Δηλαδή εδώ που βλέπουμε τα αυτοκίνητα και τα έχει παρασύρει το νερό δεν είναι δρόμος; Και περνούν αυτοκίνητα;», ο δήμαρχος απάντησε: «Περνούν τα αυτοκίνητα γιατί εκεί που ήταν το ρέμα, εδώ και 50-60 χρόνια έχει μετατραπεί σε δρόμο. Σήμερα είναι χαρακτηρισμένη περιοχή ρέματος και κατασκευάζεται το ρέμα. Εκεί στην οδό Αιγαίου το 60% της έκτασης ήδη έχει κατασκευαστεί το ρέμα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος φτιάχτηκε ως δρόμος ενώ ήταν το παλιό ρέμα αλλά τώρα αυτούς τους μήνες μετατρέπεται σε ρέμα. Είναι μία από τις παλιές πληγές της περιοχής».

Και πρόσθεσε: «Δεν σας παρουσιάζω τίποτα σαν τέλειο. Προφανώς δεν είναι, αν ήταν δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα στην προχθεσινή πολύ μεγάλη βροχή. Σας λέω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία πολύ μεγάλη διαδικασία διόρθωσης σφάλματος».

Στην παρατήρηση του κ. Χατζηνικολάου ότι ο κ. Κωνσταντέλλος είναι δέκα χρόνια δήμαρχος και ότι το έργο στο οποίο αναφέρεται έχει ξεκινήσει από το 2019 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ο κ. Κωνσταντέλλος απάντησε ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο πρώτος εργολάβος παραιτήθηκε κι έγινε νέος διαγωνισμός. Ορίστηκε δεύτερος ανάδοχος και σήμερα κατασκευάζεται το ρέμα. Υποσχέθηκε πάντως ότι το έργο θα τελειώσει σε 12 μήνες.