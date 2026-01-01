Quantcast
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη - Real.gr
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη

14:31, 01/01/2026
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη

Στον καθιερωμένο πρώτο καφέ της χρονιάς στο Κολωνάκι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια αποκάλυψη για την οικογένειά του και συγκεκριμένα για τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Ο πρωθυπουργός είπε στους συνομιλητές του, σύμφωνα με το STAR, ότι ο γιος του έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη, με το ζευγάρι μάλιστα να σχεδιάζει τον γάμο του για το 2027.

Η αποκάλυψη έγινε στο Da Capo, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη Δοξολογία για την Πρωτοχρονιά στη Μητρόπολη Αθηνών, βρέθηκε –όπως συνηθίζει κάθε χρόνο– για καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι δύο άνδρες απόλαυσαν έναν εσπρέσο, σε μια συνάντηση που φέτος είχε περισσότερους καλεσμένους από κάθε άλλη φορά.

Στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμη ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, καθώς και ο Μανούσος Γρυλάκης, ο ιστορικός σωματοφύλακας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

