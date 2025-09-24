Κωνσταντίνος Ροδόπουλος στον realfm 97,8 για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια: Ήταν ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια - Real.gr

Για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια και την σχετική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα μίλησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του ΙΕΚ ΑΚΜΗ και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EVBB), Κωνσταντίνος Ροδόπουλος στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Ήταν ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα ιδιωτική Υγεία, για παράδειγμα, να υπάρχει ιδιωτική Παιδεία στην πρωτοβάθμια, στην δευτεροβάθμια βαθμίδα και στην τριτοβάθμια να μην υπάρχει. Βεβαίως με αυτό δεν θέλω να πω ή να πιστέψει κανείς ότι θέλουμε την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης Εκπαίδευσης. Πυλώνας της κοινωνίας είναι πάντοτε το δημόσιο σχολείο. Εμείς, οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την ιδιωτική εκπαίδευση σε οποιοδήποτε επίπεδο (…), είμαστε συμπληρωματικοί. Δεν υποκαθιστούμε το δημόσιο σχολείο», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος.

Και συνέχισε: «Έχουμε κάνει και έχουμε μεταθέσει τα ιδιωτικά σχολεία, τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο, στην Ρουμανία, στην Βουλγαρία. Όντως λοιπόν για εμένα και για όλη την κοινωνία είναι μία μεταρρύθμιση. Δεν σημαίνει ότι επιβάλουμε σε κάποιον να διεκδικήσει και να εγγραφεί στο ιδιωτικό τριτοβάθμιο όργανο. Όντως για εμένα και για τους περισσότερους από εμάς είναι μία μεταρρύθμιση και ο καθένας να έχει το δικαίωμα της επιλογής, τίποτα άλλο δεν σημαίνει αυτό για εμένα».

Σε ερώτηση ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα Κολέγια, που ήδη λειτουργούσαν στην χώρα μας και στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος εξήγησε ότι υπάρχουν δύο διαφορές. «Το ΝΠΠΕ, το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο είναι κομμάτι του συστήματος της ανώτατης εκπαίδευσης ως εκ τούτου προσφέρει αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης όχι μόνο επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλά και πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να έχει ανοιχτή την προοπτική μίας ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας στην Ελλάδα θα πρέπει να επιλέξει το ΝΠΠΕ. (…) Στην Ελλάδα είναι η μοναδική και ουσιώδης διαφορά ότι από τα Κολέγια έχεις αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, έχεις τα πάντα, δεν μπορείς να ακολουθήσεις ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά. Και επίσης στα Κολέγια έχεις την δυνατότητα μίας εύκαμπτης συμμετοχής στα προγράμματα με την έννοια ότι είναι προσανατολισμένα περισσότερο, όχι στο academia, που είναι τα Πανεπιστήμια, αλλά στην αγορά εργασίας», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος.

