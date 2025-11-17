Κωνσταντινούπολη: Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη ο λαμπρός εορτασμός για τα 30 Χρόνια Αρχιερωσύνης του Μητροπολίτη Γέροντος Δέρκων - Real.gr

Αισιόδοξος ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου τιμήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η επέτειος συμπλήρωσης 30 ετών αρχιερωσύνης του Μητροπολίτη Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου.

Η πανηγυρική τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σε κατανυκτική ατμόσφαιρα την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής Θεραπείων. Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και Προύσης Ιωακείμ, ενώ παρευρέθηκαν επίσης οι Μητροπολίτες Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Φιλαδελφείας Μελίτων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Κυδωνιών Αθηναγόρας, Ανθηδώνος Νεκτάριος, Σηλυβρίας Μάξιμος και Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας. Το “παρών” έδωσαν ακόμη ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, ο γγ Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, καθώς και πλήθος πιστών από την Πόλη, την Ελλάδα και την Ουκρανία.

Αισιοδοξία Βαρθολομαίου για την επαναλειτουργία της Χάλκης έως το 2026

Μετά το τέλος της Λειτουργίας, ακολούθησαν οι Προσφωνήσεις. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε τη μακρόχρονη και αφοσιωμένη διακονία του Μητροπολίτη Αποστόλου, κάνοντας ειδική αναφορά στο σημαντικό έργο αναστήλωσης των εκκλησιών και των προσκυνημάτων της Μητρόπολης Δέρκων. Τόνισε επίσης ότι, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό, τον αντικαθιστά στον Πατριαρχικό θρόνο ο Μητροπολίτης Απόστολος, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Πατριαρχικού Επιτρόπου. Παράλληλα, σε συνομιλία με τους Έλληνες αξιωματούχους, αναφέρθηκε στις συζητήσεις με τις τουρκικές αρχές για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο 2026. Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα απασχόλησε και την πρόσφατη συνάντηση Τραμπ -Ερντογάν.

Στη δική του ομιλία ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος έκανε αναφορά σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του , τη χειροτονία του ως Διακόνου το 1973 , τη ζωή στο Πατριαρχείο, την εκλογή του στις 14 Νοεμβρίου 1995 ως Μητροπολίτου Αγαθονικείας κ.α.

«Σήμερον, ἡμέρα εὐγνωμοσύνης καί συγκινήσεως, ὑψῶ τήν καρδίαν μου πρός τόν Κύριον, τόν εὐεργέτην τῆς ζωῆς μου, καί Τόν εὐχαριστῶ, διότι μέ ἠξίωσεν, ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ φιλανθρωπίᾳ, νά βαδίζω ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἱερωσύνης, φέρων ἐν ἐμαυτῷ τήν συνείδησιν τοῦ ἀναξίου δούλου, ἀλλ᾿ ἐμπιστευομένου εἰς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Παναγιώτατε, ἐπιτρέψατέ μοι νά ἐκφράσω δημοσίως τάς ταπεινάς μου εὐχαριστίας πρῶτον πρός Ὑμᾶς, τόν Προκαθήμενον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διά τήν πολυετῆ ὑπομονήν, τήν ἀγάπην, τήν ἐμπιστοσύνην καί τήν ἀνεκτίμητον τιμήν, μεθ᾿ ἧς περιβάλετε τό ταπεινόν πρόσωπόν μου. Ἐνεπιστεύθητέ μοι πλείστας ἱεράς διακονίας, ἔν τε τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Χάλκης, ἧς ἡ πολυπόθητος ἐπαναλειτουργία ἀποτελεῖ ὄνειρον, ὅραμα καὶ ἀγῶνα τῆς Παναγιότητός Σας, καί ἐν τῇ σεβασμίᾳ Γεροντικῇ Μητροπόλει τῶν Δέρκων. Ἡ πατρική Σας στοργή καί ἡ σοφία Σας ὑπῆρξαν δι᾿ ἐμέ πηγή ἐμπνεύσεως, στηριγμός ἐν ταῖς ὥραις τῶν κόπων καί πρότυπον ἱεραρχικῆς διακονίας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με ειδική εκδήλωση στο κτίριο της Μαρασλείου Σχολής στο Φανάρι. Προβλήθηκε αφιερωματικό βίντεο για τον τιμώμενο Μητροπολίτη, στο οποίο σημαντικές προσωπικότητες μίλησαν με θερμά λόγια για το εκκλησιαστικό, κοινωνικό και φιλογενές έργο του, καθώς και για τη σταθερή υποστήριξή του προς τον Οικουμενικό Θρόνο και τη ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Χορωδία του Αρχείου Μουσικολογικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης» από την Αλεξανδρούπολη. Κατά την παρουσίαση της χορωδίας ο Μητροπολίτης Ανδρουπόλεως Άνθιμος Β’ είπε ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν γνώρισαν τον μεγάλο Χιόνη Αηδονίδη. “Είναι όμως αηδονάκια και συνεχίζουν” συμπλήρωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.