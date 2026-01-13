Κόντρα Καρυστιανού-Καραχάλιου: «Πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο» -«Είναι μυθομανής» - Real.gr

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος μετά τη φράση «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο» που είπε για το πρόσωπό του.

Ο κ. Καραχάλιος, μιλώντας στο Πρωινό του ANT1, ανέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι μυθομανής.

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με την δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από τον θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η διάψευση όλων των προσδοκιών γιατί βλέπει τις δημοσκοπήσεις να πέφτουν και να κατακρημνίζεται. Είναι σοκαριστικό» ανέφερε αρχικά ο κ. Καραχάλιος.

Και πρόσθεσε: «Η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια είναι διαταραχή. Κάποιος που λέει συνεχώς ψέματα, είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε. Έψαξα να δω τι σημαίνει “χρειάζεσαι ψυχίατρο άρα είσαι ψυχασθενής” και βρήκα τρεις απαντήσεις: Δεν σκέφτεσαι λογικά, δεν ακούς κανέναν, και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί. Έχει χάσει το μέτρο: θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το σύνταγμα. Και δεν σκέφτεται λογικά».

Ο κ. Καραχάλιος ανέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού «πρέπει να ανακαλέσει γιατί έκανε μια προσωπική επίθεση γιατί εγώ μιλάω με ντοκουμέντα», υποστηρίζοντας ότι «η Γρατσία είναι η αρχηγός της σέχτας αυτής».

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της ότι συναντήθηκαν μόνο 2-3 φορές, ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε ότι «ήταν 6 ή 7 οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar (κατά συρροήν ψεύτης). Λέει συνεχώς ψέματα. Έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε».

Μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις», η Μαρία Καρυστιανού διευκρίνισε ότι «το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς», σχολιάζοντας παράλληλα όσα έχει πει για εκείνη ο Νίκος Καραχάλιος και για τα περί «γερόντισσας», ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό και έχω μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Στη σκέψη του υπάρχει ένας χάος. Ο κύριος Καραχάλιος δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι διέπεται από επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Από κοινωνική ευγένεια δέχτηκα να τον συναντήσω άλλες δύο φορές, συνολικά τρεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο, ειλικρινά».