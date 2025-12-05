Κόντρα Κωνσταντοπούλου - Λαμπρόπουλου στη Βουλή: «Τα μπλόκα είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες και όχι τα λαμόγια» - «Δεν είναι κανείς πιο ευαίσθητος από εμένα» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο, με αφορμή τα επεισόδια στη Νίκαια και τις καταγγελίες για αστυνομική βία σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στα μπλόκα.

Η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι η αστυνομία διεμβολίζει μπλόκα με κλούβες και κάνει χρήση χημικών εις βάρος αγροτών, ζητώντας να μάθει «με ποιες εντολές» έδρασαν οι δυνάμεις που «ξυλοκόπησαν διαδηλωτές».

Ο υφυπουργός απάντησε ότι Πυροσβεστική και Αστυνομία «δίνουν μάχη το δύσκολο 48ωρο για να προστατεύσουν ζωές» και ότι «όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν δικαίωμα στη διαμαρτυρία, όχι όμως στην παραβίαση δικαιωμάτων των άλλων». Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξαν εντολές για αστυνομική βία και έκανε λόγο για «λίγους που προκάλεσαν επεισόδια», τονίζοντας ότι η αστυνομία «ήταν εκεί για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι».

Η Κωνσταντοπούλου αντέτεινε πως στηρίζει ξεκάθαρα τα αγροτικά μπλόκα «είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες και όχι τα λαμόγια, όπως φραπέδες και χασάπηδες, που σε αυτούς δεν τους σπάτε τα πλευρά και δεν τους ρίχνετε χημικά», είπε και πρόσθεσε: «Η αστυνομία δεν είναι για να πατάσσει την εγκληματικότητα; Πώς σας έχουν ξεφύγει όλοι αυτοί και είναι μέσα στο κόμμα σας;»

Ο υφυπουργός απάντησε σε προσωπικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι προέρχεται ο ίδιος από αγροτική οικογένεια και πως «δεν είναι κανείς πιο ευαίσθητος από εμένα στο ζήτημα του αγρότη».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο υφυπουργός ρώτησε αν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμφωνεί να «κλείσουν δρόμοι, σύνορα, λιμάνια και τελωνεία εν όψει Χριστουγέννων».

Ο Λαμπρόπουλος κάλεσε τέλος τους αγρότες σε διάλογο, υποσχόμενος ότι «όλες οι επιδοτήσεις θα έχουν δοθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου» και ότι «οι συνεπείς θα πάρουν και περισσότερα».