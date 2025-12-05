Quantcast
Κόντρα Κωνσταντοπούλου - Λαμπρόπουλου στη Βουλή: «Τα μπλόκα είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες και όχι τα λαμόγια» - «Δεν είναι κανείς πιο ευαίσθητος από εμένα» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Λαμπρόπουλου στη Βουλή: «Τα μπλόκα είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες και όχι τα λαμόγια» – «Δεν είναι κανείς πιο ευαίσθητος από εμένα» – ΒΙΝΤΕΟ

17:10, 05/12/2025
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Λαμπρόπουλου στη Βουλή: «Τα μπλόκα είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες και όχι τα λαμόγια» – «Δεν είναι κανείς πιο ευαίσθητος από εμένα» – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο, με αφορμή τα επεισόδια στη Νίκαια και τις καταγγελίες για αστυνομική βία σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στα μπλόκα.

Η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι η αστυνομία διεμβολίζει μπλόκα με κλούβες και κάνει χρήση χημικών εις βάρος αγροτών, ζητώντας να μάθει «με ποιες εντολές» έδρασαν οι δυνάμεις που «ξυλοκόπησαν διαδηλωτές».

Ο υφυπουργός απάντησε ότι Πυροσβεστική και Αστυνομία «δίνουν μάχη το δύσκολο 48ωρο για να προστατεύσουν ζωές» και ότι «όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν δικαίωμα στη διαμαρτυρία, όχι όμως στην παραβίαση δικαιωμάτων των άλλων». Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξαν εντολές για αστυνομική βία και έκανε λόγο για «λίγους που προκάλεσαν επεισόδια», τονίζοντας ότι η αστυνομία «ήταν εκεί για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι».

Η Κωνσταντοπούλου αντέτεινε πως στηρίζει ξεκάθαρα τα αγροτικά μπλόκα «είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες και όχι τα λαμόγια, όπως φραπέδες και χασάπηδες, που σε αυτούς δεν τους σπάτε τα πλευρά και δεν τους ρίχνετε χημικά», είπε και πρόσθεσε: «Η αστυνομία δεν είναι για να πατάσσει την εγκληματικότητα; Πώς σας έχουν ξεφύγει όλοι αυτοί και είναι μέσα στο κόμμα σας;»

Ο υφυπουργός απάντησε σε προσωπικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι προέρχεται ο ίδιος από αγροτική οικογένεια και πως «δεν είναι κανείς πιο ευαίσθητος από εμένα στο ζήτημα του αγρότη».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο υφυπουργός ρώτησε αν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμφωνεί να «κλείσουν δρόμοι, σύνορα, λιμάνια και τελωνεία εν όψει Χριστουγέννων».

Ο Λαμπρόπουλος κάλεσε τέλος τους αγρότες σε διάλογο, υποσχόμενος ότι «όλες οι επιδοτήσεις θα έχουν δοθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου» και ότι «οι συνεπείς θα πάρουν και περισσότερα».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών - Κλειστοί δρόμοι και μεγάλες ουρές στα σύνορα

Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών - Κλειστοί δρόμοι και μεγάλες ουρές στα σύνορα

16:46 05/12
Κακοκαιρία Byron: Χάρτης με την εξέλιξή της τις επόμενες ώρες - Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

Κακοκαιρία Byron: Χάρτης με την εξέλιξή της τις επόμενες ώρες - Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

17:29 05/12
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημία - Τρεις συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημία - Τρεις συλλήψεις

15:37 05/12
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής σε Φοινικούντα, Αργολίδα και Αττική - Προβλήματα σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής σε Φοινικούντα, Αργολίδα και Αττική - Προβλήματα σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα

18:15 05/12
Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

18:26 05/12
Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη

Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη

18:20 05/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

15:15 05/12

Ροή Ειδήσεων

Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

18:30 05/12
Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

18:26 05/12
Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη

Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη

18:20 05/12
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής σε Φοινικούντα, Αργολίδα και Αττική - Προβλήματα σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής σε Φοινικούντα, Αργολίδα και Αττική - Προβλήματα σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα

18:15 05/12
ΕΕ: Συνάντηση φον ντερ Λάιεν, Μερτς και ντε Βέβερ για το δάνειο προς την Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

ΕΕ: Συνάντηση φον ντερ Λάιεν, Μερτς και ντε Βέβερ για το δάνειο προς την Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

18:00 05/12
Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων -Τα στοιχεία για τους 4 ταμιευτήρες της Αττικής

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων -Τα στοιχεία για τους 4 ταμιευτήρες της Αττικής

17:54 05/12
Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Θέρμης

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Θέρμης

17:46 05/12
Ετεοκλής Παύλου: Το ραβασάκι στην Ελένη Χατζίδου πριν από την εκπομπή

Ετεοκλής Παύλου: Το ραβασάκι στην Ελένη Χατζίδου πριν από την εκπομπή

17:45 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved