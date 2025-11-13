«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ - Real.gr

Τιτάνια μάχη δίνουν οι γιατροί στο «Γεννηματάς», για να κρατήσουν στη ζωή τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ στα πλαίσια challenge.

Μία επικίνδυνη δοκιμασία, ή μία απερισκεψία της στιγμής, έχει οδηγήσει έναν 22χρονο να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 22χρονος φέρεται να κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ, όπως δήλωσε και η γιατρός Ματίνα Παγώνη στο MEGA, ενώ γευμάτιζε με φίλους του σε ταχυφαγείο των βορείων προαστίων. Το φαγητό έφραξε τους αεραγωγούς, του έκοψε την ανάσα, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Φίλος του, που μιλάει αποκλειστικά στο MEGA, περιγράφει καρέ – καρέ τις δραματικές στιγμές.

«Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε ‘’εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε’’. Ούτε αυτό έγινε».

Ο 22χρονος, νιώθοντας ότι πνίγεται, πετάγεται από τη θέση του, ωστόσο όσοι βρίσκονταν μαζί του δεν αντιλήφθηκαν αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό».

Ο 22χρονος, φοιτητής στην Αθήνα με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, το βράδυ εκείνο είχε βγει μια βόλτα με τους φίλους του. Έκατσαν στο ταχυφαγείο και παρήγγειλαν τα μπέργκερ. Οι φίλοι του, που αρνούνται ότι συμμετείχαν σε κάποια δοκιμασία.

«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει ‘’να, δες’’. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα».

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σύμφωνα με τους γιατρούς έμεινε για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο.

Ο 22χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τους γιατρούς έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

«Challenge δεν υπήρχε, τα παιδιά τρώγανε. Πήραν τηλέφωνο τα παιδιά το ΕΚΑΒ και τους είπαν κιόλας από το ΕΚΑΒ, που ήταν σε επικοινωνία, να μην του κάνουν ΚΑΡΠΑ, γιατί είχε σφυγμό. Σε κώμα είναι το παιδί», αναφέρει φίλη της οικογένειάς του.

Το περιστατικό σόκαρε ακόμα και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο δείχνουν νέους να καταπίνουν αμάσητες ποσότητες φαγητών.

Βίντεο επικίνδυνα, που αριθμούν ωστόσο χιλιάδες likes και σχόλια και αναπαράγονται ακόμα και από ανήλικους.