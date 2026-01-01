Κόρινθος: Ηλικιωμένη νεκρή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα - Real.gr

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι όπου διέμενε η άτυχη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό της.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό της, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.