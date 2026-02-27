Λουτράκι: Νεκρός 17χρονος, έφερε τραύματα από μαχαίρι - Τι ερευνούν οι Αρχές - Real.gr

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στο Λουτράκι.

του Θεοδόση Πάνου

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα ο 17χρονος μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ενα τέταρτο νωρίτερα, στο νοσοκομείο Λουτρακίου μεταφέρθηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, ένας 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή και θωρακική χώρα. Αρχικά ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες καθώς θεωρούν ότι τα περιστατικά συσχετίζονται.