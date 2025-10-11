Κόρινθος: Σύλληψη ανθυποπλοίαρχου του Λιμενικού για υπεξαίρεση και πώληση καυσίμων από υπηρεσιακά βυτία - Real.gr

Σύλληψη λιμενικού υπαλλήλου, για ζήτημα που αφορά υπεξαίρεση καυσίμων από υπηρεσιακά βυτιοφόρα και διάθεση αυτών, προς πώληση.

Η σύλληψη έγινε απ΄ την Υπηρεσία των Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, έχουν συλληφθεί, επιπλέον, δύο ιδιώτες, ενώ, η δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνει, ένα ακόμα άτομο. Πιο συγκεκριμένα, απ’ την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, συνελήφθη την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Κορινθίας, ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος, υπεξαιρούσε καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα και μετά, τα διέθετε προς πώληση.

Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο ιδιώτες (47 και 54 ετών), οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως αγοραστές των καυσίμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 28χρονος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για υπεξαίρεση και παράβαση καθήκοντος, κατ΄ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προιόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση των νόμων που αφορούν τα όπλα και τα ναρκωτικά. Είχε γίνει διερεύνηση καταγγελίας απ΄ την οποία, προέκυψε, ότι ο υπάλληλος, ήταν επιφορτισμένος με καθήκοντα οδηγού υπηρεσιακών βυτιοφόρων του Λιμενικού Σώματος, τουλάχιστον απ΄ τον Ιούνιο του 2025, υπεξαιρούσε συστηματικά καύσιμα, κατά τον ανεφοδιασμό δεξαμενών ή σκαφών, τοποθετώντας σ΄ αυτά, μικρότερες ποσότητες απ’ τις αιτηθείσες. Μετά, αποθήκευε, προσωρινά τις ποσότητες σε μπιτόνια και δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονταν επιμελώς κρυμμένες σε χώρους της κύριας και της εξοχικής κατοικίας του, σε περιοχή της Κορίνθου. Ακολούθως, κινούμενος με όχημα, βραδινές ή πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μην γίνεται αντιληπτός, μετέφερε και έδιδε τα καύσιμα, σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 54χρονου, ο οποίος, έναντι χρηματικού αντιτίμου (περίπου 0,80 ευρώ, ανά λίτρο ), τις παραλάμβανε για τη λειτουργία του καταστήματος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε, ότι, ο 28χρονος (μη συλληφθέντας), ο οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο του 54χρνου, γνώριζε για τις παράνομες αγοραπωλησίες και μάλιστα, διακριβώθηκε, μία περίπτωση κατά την οποία είχε αιτηθεί απ’ τον υπάλληλο, τη χορήγηση καυσίμων για τη λειτουργία και άλλου καταστήματος της οικογένειάς του. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε και η εμπλοκή του 47χρονου στην υπόθεση, ο οποίος, μεσημβρινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου 2025, μετέβη με αυτοκίνητο στην οικία του υπαλλήλου και παρέλαβε 23 μπιτόνια με καύσιμα.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

41 μπιτόνια με υγρό καύσιμο,

5 όπλα (δίκαννα και καραμπίνες), κατά περίπτωση, με ληγμένη ή χωρίς άδεια,

2 αεροβόλα,

ξιφίδιο,

30 φυσίγγια,

2.300 ευρώ,

-10,58- γραμμάρια κάνναβης,

3 οχήματα,

3 κινητά και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Από την έως τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 9 περιπτώσεις υπεξαίρεσης καυσίμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.