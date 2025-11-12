Κορωπί: 22χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από challenge - Κατάπιε ολόκληρο μπέργκε χωρίς να το μασήσει - Real.gr

Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας 22χρονος έπειτα από ένα επικίνδυνο challenge που επιχείρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε βγει με την παρέα του να φάνε μπέργκερ κι έβαλε ένα στοίχημα να το φάει ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του και η κατάστασή του να είναι πολύ κρίσιμη, με την πιθανότητα για μη αναστρέψιμες βλάβες να είναι μεγάλη.

Για την κατάσταση της υγείας του 22χρονο μίλησε στο MEGA η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα».

Επιπλέον, η κ. Παγώνη επεσήμανε ότι πρέπει να προσέχουμε όταν τρώμε και πώς πρέπει άπαντες να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία πρώτων βοηθειών, καθώς στην περίπτωση του νεαρού κανένας δεν μπορούσε να τον βοηθήσει λόγω άγνοιας.