Κορωπί: Άνδρας παρέσυρε γυναίκα με το αυτοκίνητό του μετά από διαπληκτισμό - Real.gr

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής στο Κορωπί, όταν μια γυναίκα, ηλικίας 41 ετών, κατήγγειλε πως έπεσε θύμα επίθεσης από έναν άνδρα 61 ετών, έπειτα από διαπληκτισμό.

Συμφωνάμε με τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα στους αστυνομικούς, ο 61χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα κάτω άκρα.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλεξαν στοιχεία και μαρτυρίες για να ρίξουν φως στις συνθήκες του επεισοδίου.