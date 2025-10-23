Κορωπί: Άνδρας ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη - Real.gr

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μία γυναίκα από το Κορωπί το απόγευμα της Πέμπτης (23/10), μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, ο 50χρονος σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια και μάλιστα μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 3 ετών και 4 μηνών.

Όπως αναφέρεται ο ίδιος ο δράστης κάλεσε την αστυνομία, λέγοντας ισχυριζόμενος πως εντόπισε τη σύντροφό του χτυπημένη. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ ο άνδρας συνελήφθη.

Κατά πληροφορίες, ο 50χρονος είχε συλληφθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του.