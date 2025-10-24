Quantcast
Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία - Real.gr
real player

Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του – Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

08:39, 24/10/2025
Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του – Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η 40χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της στο Κορωπί.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο σπίτι του ζευγαριού και μάλιστα μπροστά στα δύο παιδιά τους ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Η 40χρονη γυναίκα, υπήκοος Λιθουανίας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Ο 50χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του

Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του

08:32 24/10
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη χάνει τις αισθήσεις της έξω από το κλαμπ - Τα τελευταία της λόγια

Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη χάνει τις αισθήσεις της έξω από το κλαμπ - Τα τελευταία της λόγια

23:01 23/10
Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

08:39 24/10
ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα

ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα

22:21 23/10
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο SAFE όσο διατηρεί το casus belli απέναντι στην Ελλάδα

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο SAFE όσο διατηρεί το casus belli απέναντι στην Ελλάδα

01:00 24/10
Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Τι λένε οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη και ακρίβεια

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Τι λένε οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη και ακρίβεια

21:47 23/10
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:28 24/10
Υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα η πλειοψηφία της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - «Όχι» από τρεις

Υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα η πλειοψηφία της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - «Όχι» από τρεις

20:43 23/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved