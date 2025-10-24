Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία - Real.gr

Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η 40χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της στο Κορωπί.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο σπίτι του ζευγαριού και μάλιστα μπροστά στα δύο παιδιά τους ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Η 40χρονη γυναίκα, υπήκοος Λιθουανίας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Ο 50χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.