Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του - Real.gr

Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

14:53, 29/10/2025
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 50χρονος άνδρας από το Κορωπί που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη συντροφο του την περασμένη εβδομάδα.
της Άννας Κανδύλη

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, αφού φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται. Όπως φέρεται να υποστήριξε δεν ήταν στο χώρο αλλά βρήκε τη σύντροφος του στην συγκεκριμένη κατάσταση όταν γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό.

