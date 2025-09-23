Κορυδαλλός: Aγκάλιαζαν ηλικιωμένους και τους έκλεβαν αλυσίδες από το λαιμό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε βάρος ηλικιωμένων με τη μέθοδο του εναγκαλισμού.

Πρόκειται για μια 37χρονη γυναίκα και έναν 48χρονο άνδρα, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι εντόπιζαν ηλικιωμένα θύματα σε Νίκαια και Κορυδαλλό και αφού τα προσέγγιζαν με προσποιητή φιλικότητα, η 37χρονη τα αγκάλιαζε αφαιρώντας από τον λαιμό τους χρυσές αλυσίδες. Σε μία μάλιστα περίπτωση δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει βία προκειμένου να ολοκληρώσει την πράξη της.

H ανάρτηση γιου ενός θύματος:

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο μέλη της σπείρας που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Στην κατοχή των συλληφθέντων και στα σπίτια τους εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα, 1.600 ευρώ σε μετρητά και κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους, ώστε να αποφεύγουν την αστυνομική παρουσία.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ για την 37χρονη εκκρεμούσε βούλευμα σύλληψης για κλοπές και ληστείες. Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.