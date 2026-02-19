Κορυδαλλός: Έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας - Ζημιές σε διαμερίσματα και οχήματα - Real.gr

Έκρηξη σημειωθηκε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό όταν άγνωστοι δράστες πέταξαν αυτοσχέδιο μηχανισμό στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα καθώς και σε δύο σπίτια ισογείου και 1ου ορόφου

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Από το σημείο περισυνελέγησαν υπολείμματα αμυντικής χειροβομβίδας και περόνη.

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.