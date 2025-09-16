Κορυδαλλός: Αγρια επίθεση σε 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε - Real.gr

Αγρια ληστεία σημειώθηκε σε βάρος 26χρονης σήμερα το πρωί στον Κορυδαλλό.

του Θεοδόση Πάνου

Η νεαρή γυναίκα, παρά τα χτυπήματα που δέχτηκε από τον δράστη, αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τρέψει σε φυγή.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 6.20 το πρωί, όταν η κοπέλα περίμενε σε στάση προκειμένου να πάει στην εργασία της. Τότε, την πλησίασε ένας άνδρας με μοτοσιλλέτα, την έπιασε από το χέρι και της είπε να του δώσει την τσάντα και τα χρήματά της.

Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε και τότε ο άγνωστος άνδρας κατέβηκε από τη μηχανή και άρχισε να την χτυπάει. Παρά τα χτυπήματα, η 26χρονη συνέχισε να αντιστέκεται με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί πεζός σε φυγή, εγκαταλείποντας τη μοτοσικλέτα.

Κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο, ενώ διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί από τις 5 Σεπτεμβρίου από περιοχή της Νίκαιας.