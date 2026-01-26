Κορυδαλλός: «Μαϊμού» διανομέας διέρρηξε αυτοκίνητο με λοστό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ερευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός άνδρα που διέρρηξε ΙΧ με λοστό στον Κορυδαλλό, διεξάγουν οι Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, στην οδό Αθηνάς.

Ο δράστης φορώντας γάντια και κράνος έβγαλε από το καλάθι διανομής γνωστής πλατφόρμας φαγητού έναν λοστό και άνοιξε το ΙΧ. Μάλιστα, κατάφερε και πήρε εξαρτήματα μέσα από το ΙΧ που κοστίζουν περίπου 1.000 ευρώ, ενώ προσπάθησε και να το βάλει μπρος χωρίς επιτυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο δράστης φέρεται να προσποιούνταν τον διανομέα, προκειμένου να μην κινεί υποψίες.

Οι Αρχές εξετάζουνπαράλληλα αν εμπλέκεται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά.

Δείτε βίντεο: